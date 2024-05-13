Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
02:49, 13 мая 2024Силовые структуры

Россиянина задержали по подозрению в работе на украинскую разведку

УФСБ: жителя Приморья задержали по подозрению в работе на украинскую разведку

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Жителя Приморского края задержали по подозрению в работе на украинскую разведку, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.

Отмечается, что россиянина обвиняют в причастности к совершению госизмены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, а также подконтрольной ему организации, признанной в России террористической.

О какой именно организации идет речь, в ФСБ не уточнили. Там пояснили, что задержанный передавал на сторону Киева данные об объектах военной инфраструктуры Приморья.

По данным правоохранителей, россиянин полностью осознавал, что эти данные украинская разведка может использовать против безопасности России. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Приморец был отправлен под стражу.

Ранее Верховный суд Республики Бурятии приговорил к десяти годам лишения свободы мужчину за совершение диверсии и государственную измену. По данным ведомства, осужденный поджег объект транспортной инфраструктуры, чтобы подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Безумие и настоящий психоз». Как в мире отреагировали на удар по Белгороду, обрушивший подъезд жилого дома?

      Стали известны предварительные результаты первого тура выборов президента Литвы

      Задержанный по подозрению в работе на украинскую разведку россиянин извинился

      Россиянина задержали по подозрению в работе на украинскую разведку

      Посол усомнился в обещаниях Киева не использовать оружие США по России

      Посол обвинил США в готовности сделать все для снятия ответственности с Киева

      Из-под завалов дома в Белгороде вытащили тело еще одного погибшего

      В Крыму пообещали ответить на угрозы США

      Мужчина прожил с женой 25 лет и попросил ее найти любовника

      Стриптизеры наняли охрану для защиты от перевозбужденных женщин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше