Россиянина задержали по подозрению в работе на украинскую разведку

УФСБ: жителя Приморья задержали по подозрению в работе на украинскую разведку

Жителя Приморского края задержали по подозрению в работе на украинскую разведку, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) по региону.

Отмечается, что россиянина обвиняют в причастности к совершению госизмены в форме шпионажа в интересах Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, а также подконтрольной ему организации, признанной в России террористической.

О какой именно организации идет речь, в ФСБ не уточнили. Там пояснили, что задержанный передавал на сторону Киева данные об объектах военной инфраструктуры Приморья.

По данным правоохранителей, россиянин полностью осознавал, что эти данные украинская разведка может использовать против безопасности России. Против мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена». Приморец был отправлен под стражу.

Ранее Верховный суд Республики Бурятии приговорил к десяти годам лишения свободы мужчину за совершение диверсии и государственную измену. По данным ведомства, осужденный поджег объект транспортной инфраструктуры, чтобы подорвать экономическую безопасность и обороноспособность России.