ФСБ представила новинку для защиты от беспилотников
Специалисты калининградского института ФСБ России представили новинку, защищающую машины от
беспилотников. Об это сообщает Telegram-канал Mash.
Разработка представляет собой резиновую броню, от которой отскакивают гранаты. Тент из упругой эластичной сетки устанавливается на крышу транспортного средства. При падении гранаты броня деформируется и отбрасывает ее в сторону. Единственным минусом резиновой брони является дороговизна ее производства.
По задумке изобретателей, новинка защитит водителей в приграничных районах. Авторы разработки уже получили патент.
26 апреля сообщалось, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») выполнил государственный контракт на поставку пистолетов СР1МП «Гюрза» и пистолетов-пулеметов СР2М «Вереск» заказчику.