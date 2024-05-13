ФСБ представила новинку для защиты от беспилотников

Специалисты Института ФСБ изобрели резиновую броню, защищающую машины от БПЛА

Специалисты калининградского института ФСБ России представили новинку, защищающую машины от

беспилотников. Об это сообщает Telegram-канал Mash.

Разработка представляет собой резиновую броню, от которой отскакивают гранаты. Тент из упругой эластичной сетки устанавливается на крышу транспортного средства. При падении гранаты броня деформируется и отбрасывает ее в сторону. Единственным минусом резиновой брони является дороговизна ее производства.

По задумке изобретателей, новинка защитит водителей в приграничных районах. Авторы разработки уже получили патент.

26 апреля сообщалось, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») выполнил государственный контракт на поставку пистолетов СР1МП «Гюрза» и пистолетов-пулеметов СР2М «Вереск» заказчику.