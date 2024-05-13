Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:40, 13 мая 2024Силовые структуры

ФСБ представила новинку для защиты от беспилотников

Специалисты Института ФСБ изобрели резиновую броню, защищающую машины от БПЛА

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Специалисты калининградского института ФСБ России представили новинку, защищающую машины от
беспилотников. Об это сообщает Telegram-канал Mash.

Разработка представляет собой резиновую броню, от которой отскакивают гранаты. Тент из упругой эластичной сетки устанавливается на крышу транспортного средства. При падении гранаты броня деформируется и отбрасывает ее в сторону. Единственным минусом резиновой брони является дороговизна ее производства.

По задумке изобретателей, новинка защитит водителей в приграничных районах. Авторы разработки уже получили патент.

26 апреля сообщалось, что Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в концерн «Калашников») выполнил государственный контракт на поставку пистолетов СР1МП «Гюрза» и пистолетов-пулеметов СР2М «Вереск» заказчику.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В Казахстане экс-министра Бишимбаева приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство жены. Он истязал ее 10 часов

      Появились подробности о врезавшемся в многоэтажный дом в Белгороде беспилотнике

      Украина перебросила резервы на харьковское направление

      Сменившая паспорт российская бегунья оспорила лишение олимпийской медали

      В российском городе ураган повредил новые дома

      В небе над регионом России сбили третий за десять минут беспилотник

      На Украине вооруженные военные напали на работников АЗС из-за замечания

      В Польше раскритиковали идею создания «антироссийской комиссии»

      Российского священника Чарова внесли в перечень террористов и экстремистов

      Российский полковник высказался об угрозе двух котлов для ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше