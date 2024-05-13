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18:29, 13 мая 2024Мир

Генсек НАТО не нашел смысла в восстановлении Украины в случае ее поражения

Столтенберг: если Украина потерпит поражение, ее восстановление бессмысленно

Фото: Zhao Dingzhe / Globallookpress.com

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг счел бессмысленным восстановление Украины в том случае, если она потерпит поражение. Слова главы альянса передает РИА Новости.

«Что касается восстановления Украины после войны, то сначала нужно добиться, чтобы она одержала верх. Если Украина не одержит верх, то будет нечего восстанавливать в свободной и независимой Украине», — заявил генсек.

Столтенберг добавил, что в настоящий момент задачей альянса являются «поставки оружия Киеву на устойчивой основе». Он также выразил готовность НАТО «сыграть важную роль в восстановлении институтов обороны и безопасности» на Украине и помочь стране «стать полноправным членом альянса».

Ранее экс-сотрудник отдела политического планирования Госдепартамента Майкл Киммейдж допустил поражение США и Украины в 2025 году.

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      Елизавета Мытарева
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