Германия опротестовала призыв НАТО закрыть небо над Украиной

Reuters: ФРГ отклонила предложение НАТО создать бесполетную зону над Украиной

Германия отклонила предложение членов НАТО создать бесполетную зону над Украиной. Об этом со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщает Reuters.

«Мы уже отклонили это предложение раньше, и я думаю, что то же самое относится и к предложениям, поступающим сейчас», — сказал собеседник агентства.

Ранее экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил, что в мире не существует столько систем противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо над Украиной от российских ударов.