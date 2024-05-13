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13:49, 13 мая 2024Мир

Германия опротестовала призыв НАТО закрыть небо над Украиной

Reuters: ФРГ отклонила предложение НАТО создать бесполетную зону над Украиной

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Германия отклонила предложение членов НАТО создать бесполетную зону над Украиной. Об этом со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщает Reuters.

«Мы уже отклонили это предложение раньше, и я думаю, что то же самое относится и к предложениям, поступающим сейчас», — сказал собеседник агентства.

Ранее экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил, что в мире не существует столько систем противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо над Украиной от российских ударов.

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