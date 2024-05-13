Германия опротестовала призыв НАТО закрыть небо над Украиной
Reuters: ФРГ отклонила предложение НАТО создать бесполетную зону над Украиной
Германия отклонила предложение членов НАТО создать бесполетную зону над Украиной. Об этом со ссылкой на источник в правительстве ФРГ сообщает Reuters.
«Мы уже отклонили это предложение раньше, и я думаю, что то же самое относится и к предложениям, поступающим сейчас», — сказал собеседник агентства.
Ранее экс-полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил, что в мире не существует столько систем противовоздушной обороны, чтобы закрыть небо над Украиной от российских ударов.