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17:24, 19 апреля 2024Бывший СССР

На Украине назвали невозможным закрытие неба от ВС России

Экс-полковник СБУ: в мире не хватит систем ПВО для закрытия неба над Украиной

Фото: Irina Opachevsky / Фотобанк Лори

В мире не существует столько систем противовоздушной обороны (ПВО), чтобы закрыть небо над Украиной от ударов Вооруженных сил (ВС) России. Невозможным закрытие неба назвал экс-полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков, передает РИА Новости.

«Такого количества средств, которые необходимы для защиты всей территории Украины системами ПВО, ракет для ПВО в мире просто нет», — рассказал он.

Полковник в отставке отметил, что европейские страны не хотят отдавать Киеву оставшийся на складах арсенал, так как сами запугали себя российским вторжением.

Ранее главы МИД стран «Большой семерки» (G7) вновь заявили, что намерены укрепить потенциал Украины в сфере ПВО. Об этом говорится в черновом варианте заявления глав внешнеполитических ведомств объединения.

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      Александр Курбатов
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