Глава МВД рассказал о выплате миллиардов пострадавшим от коррупции россиянам

Колокольцев: в 2023 году МВД выплатило 50 млрд руб. пострадавшим от коррупции

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая в Совете Федерации, рассказал о выплате пострадавшим от коррупции россиянам 50 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает ТАСС.

По словам министра, силовики выявляют около 75 процентов всех коррупционных преступлений, он отметил, что сотрудники правоохранительных органов справляются с ситуацией, хотя криминальные связи становятся изощренными, отметив, что МВД активно борется с коррупцией в бизнесе, избавляясь от сотрудников и руководителей, злоупотребивших своим правом. Кокольцев отметил, что сотрудники МВД стали активнее работать из-за участившихся фактов взяточничества, которых в текущем году выявили на 15 процентов больше, чем годом ранее.

Ранее 13 мая Владимир Колокольцев назвал борьбу с коррупцией одним из приоритетных направлений работы Министерства внутренних дел (МВД) России.

Колокольцев прибыл в Совет Федерации после того как президент России Владимир Путин предложил переназначить его главой МВД. Колокольцев занимает пост министра внутренних дел с 21 мая 2012 года.