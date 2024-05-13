Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:18, 13 мая 2024Силовые структуры

Глава МВД рассказал о выплате миллиардов пострадавшим от коррупции россиянам

Колокольцев: в 2023 году МВД выплатило 50 млрд руб. пострадавшим от коррупции

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, выступая в Совете Федерации, рассказал о выплате пострадавшим от коррупции россиянам 50 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 13 мая, сообщает ТАСС.

По словам министра, силовики выявляют около 75 процентов всех коррупционных преступлений, он отметил, что сотрудники правоохранительных органов справляются с ситуацией, хотя криминальные связи становятся изощренными, отметив, что МВД активно борется с коррупцией в бизнесе, избавляясь от сотрудников и руководителей, злоупотребивших своим правом. Кокольцев отметил, что сотрудники МВД стали активнее работать из-за участившихся фактов взяточничества, которых в текущем году выявили на 15 процентов больше, чем годом ранее.

Ранее 13 мая Владимир Колокольцев назвал борьбу с коррупцией одним из приоритетных направлений работы Министерства внутренних дел (МВД) России.

Колокольцев прибыл в Совет Федерации после того как президент России Владимир Путин предложил переназначить его главой МВД. Колокольцев занимает пост министра внутренних дел с 21 мая 2012 года.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Казахстанского министра приговорили к 24 годам за убийство жены

      Тихановская связала с Украиной успех оппозиции в Белоруссии

      Молдавию обвинили в подготовке к войне с Россией и Приднестровьем

      В Польше разворовали выделенные на антироссийскую кампанию деньги

      Россиянам назвали способ сделать хлеб более полезным

      Защита Успенской назвала многомиллионный иск от Киркорова неуместным

      Тихановская рассказала о планах оппозиции в Белоруссии

      Глава МВД рассказал о выплате миллиардов пострадавшим от коррупции россиянам

      Зюганов увидел пользу в процедуре утверждения правительства и вспомнил Чубайса

      На Украине заявили о намерении продать часть госпредприятий Польше

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше