В МВД назвали одно из приоритетных направлений работы

Колокольцев назвал борьбу с коррупцией одним из приоритетных направлений МВД

Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений работы Министерства внутренних дел (МВД) России. Об этом во время консультации в Совете Федерации заявил кандидат на пост главы ведомства Владимир Колокольцев, сообщает РИА Новости.

Кандидат на должность министра внутренних дел подчеркнул, что в этой борьбе уже есть результаты. Однако, по его словам, полностью победить взяточничество у МВД не получится.

Ранее сообщалось, что Колокольцев прибыл в Совет Федерации. Президент России Владимир Путин предложил переназначить его главой МВД. Колокольцев занимает пост министра внутренних дел с 21 мая 2012 года.