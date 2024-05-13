Кандидат на пост главы МВД прибыл на консультации в Совет Федерации

Кандидат на пост главы МВД Колокольцев прибыл на консультации в Совет Федерации

Кандидат на пост главы Министерства внутренних дел (МВД) России Владимир Колокольцев прибыл на консультации в Совет Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Колокольцев проследовал в зал вместе с председателем верхней палаты Федерального Собрания Валентиной Матвиенко.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин предложил переназначить Колокольцева главой МВД. Он занимает пост министра внутренних дел с 21 мая 2012 года.