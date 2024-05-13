Госдеп поделился ожиданиями от российского наступления на Харьков

Госдеп: Вашингтон не ожидает прорыва российской армии к Харькову

Вашингтон не ожидает серьезного прорыва российской армии к Харькову, заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател. Его слова приводит ТАСС.

«Мы ожидаем, что Россия попытается продвинуться и в Харькове. Возможно, в ближайшие недели Россия предпримет дальнейшие шаги», — поведал Пател.

Ранее 13 мая секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Литвиненко заявил, что российская армия не сможет занять Харьков. По его словам, Киев был готов к наступлению российских частей.