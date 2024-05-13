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21:31, 13 мая 2024Бывший СССР

Украинские власти оценили шансы потери Харькова

Секретарь СНБО Украины Литвиненко: армия России не сможет занять Харьков

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Литвиненко в интервью агентству AFP заявил, что армия России не сможет занять Харьков. Его слова приводит ТАСС.

По его словам, украинская армия заблаговременно подготовилась к наступлению российских частей, поэтому угрозы для Харькова нет.

«Около 50 тысяч [российских солдат] находились на границе. Сейчас в регионе с пятницы атакуют более 30 тысяч человек. Действия России в приграничной зоне продолжаются. Мы можем сказать, что не видим угрозы наступления на Харьков», — поведал Литвиненко.

Об активных боевых действиях на харьковском направлении стало известно 10 мая. Украинская сторона проводит эвакуацию населения. Российские части заняли Волчанск, который находится на границе с Белгородской областью.

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      Марина Совина
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