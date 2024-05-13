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14:45, 13 мая 2024Ценности

Ида Галич раскрыла секрет стройности

Блогерша Ида Галич восстанавливает фигуру после выходных домашними тренировками

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич раскрыла секрет стройности. Соответствующей информацией она поделилась в личном Telegram-канале, насчитывающем 251 тысячу подписчиков.

По словам знаменитости, сейчас она восстанавливает свою форму после длительных майских выходных. Галич призналась, что старается каждый день находить время для домашних тренировок, чтобы вернуться к подтянутой фигуре. «Вбиваю в этих наших интернетах упражнения и все — вуаля!» — заявила она.

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К тому же инфлюэнсер планирует подключить к рутине бокс и танцы. «Как только вернется мое свободное время в спокойное русло, пойду снова на танцы и бокс. Скучаю. Хочу вернуть еще растяжку. А то совсем все забылось», — заключила автор публикации.

В апреле Галич показала фигуру в купальнике во время поездки в Дубай. Она позировала у зеркала в ванной в распахнутом белом халате и сером бикини с коричневым узором.

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      Карина Черных
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