Блогерша Ида Галич восстанавливает фигуру после выходных домашними тренировками

Российская блогерша и телеведущая Ида Галич раскрыла секрет стройности. Соответствующей информацией она поделилась в личном Telegram-канале, насчитывающем 251 тысячу подписчиков.

По словам знаменитости, сейчас она восстанавливает свою форму после длительных майских выходных. Галич призналась, что старается каждый день находить время для домашних тренировок, чтобы вернуться к подтянутой фигуре. «Вбиваю в этих наших интернетах упражнения и все — вуаля!» — заявила она.

К тому же инфлюэнсер планирует подключить к рутине бокс и танцы. «Как только вернется мое свободное время в спокойное русло, пойду снова на танцы и бокс. Скучаю. Хочу вернуть еще растяжку. А то совсем все забылось», — заключила автор публикации.

В апреле Галич показала фигуру в купальнике во время поездки в Дубай. Она позировала у зеркала в ванной в распахнутом белом халате и сером бикини с коричневым узором.