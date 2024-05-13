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15:29, 13 мая 2024Культура

Ингеборга Дапкунайте задолжала налоговой более полумиллиона рублей

Уехавшая из РФ актриса Дапкунайте задолжала налоговой 547 тысяч рублей
Ингеборга Дапкунайте

Ингеборга Дапкунайте. Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Советская и литовская актриса Ингеборга Дапкунайте, которая покинула Россию, задолжала Федеральной налоговой службе (ФНС) более полумиллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что размер долга налоговой, который необходимо погасить, составляет 547 тысяч рублей. По данным портала, после того, как артистка уехала из РФ, она начала игнорировать отчисления в ФНС.

Ранее стало известно, что налоговая приняла решение о ликвидации последнего бизнеса Дапкунайте в России.

Отмечалось, что федеральный орган начал процесс ликвидации ООО «Скиллз Акэдеми», 50 процентами которого владеет артистка. Вторая часть фирмы принадлежит ее бывшему мужу Дмитрию Ямпольскому. Причиной этому стало отсутствие отчетности компании о работе с 2020 года. Известно, что организация занималась обучением детей скорочтению и английскому языку, а также подготовкой к школе.

После начала специальной военной операции на Украине Дапкунайте покинула Россию и обосновалась в Бельгии. Звезда сериала «Беспринципные» неоднократно высказывалась против действий властей РФ.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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