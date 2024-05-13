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13:05, 13 мая 2024Путешествия

Иностранец попытался тайно вывезти из России образы Христа по просьбе друга

ФТС: таможенники в Шереметьево нашли в багаже гражданина Сирии 13 икон

Фото: James Coleman / Unsplash

Таможенники в московском аэропорту Шереметьево нашли в багаже гражданина Сирии 13 икон конца XX — начала XXI века. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу (ФТС) России.

В источнике говорится, что иностранец попытался тайно вывезти их из России по просьбе друга, не зная о необходимости декларирования. Среди икон были образы Иисуса Христа, Богоматери, святых князя Игоря и княгини Ольги.

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Экспертиза установила, что иконы общей стоимостью более 120 тысяч рублей написаны в технике темперной живописи, некоторые украшены чеканкой. В ФТС также сообщили, что изображения святых передадут Александро-Невскому храму.

В апреле турист из КНР попытался вывезти из России звериные клыки и попался на таможне. Путешественник положил их в термос и маникюрный набор. Он признался, что хотел сделать подарок сыну.

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      Марина Черняк
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