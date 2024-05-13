Инвестиции в чистую энергетику выросли более чем на половину

МЭА: В 2023 году инвестиции в чистую энергетику выросли до $200 млрд

В 2023 году мировые инвестиции в чистую энергетику выросли до 200 миллиардов долларов, за год увеличившись более чем на 70 процентов. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) со ссылкой на анализ компании Advancing Clean Technology Manufacturing.

Речь идет об инвестициях ключевые технологии в области экологически чистой энергетики — в производство солнечных батарей, ветрогенераторов, аккумуляторных батарей и тепловых насосов.

Отмечается, что расходы на производство фотоэлектрических модулей в 2023 году выросли более чем в два раза. Таким образом в настоящее время количество мощностей по производству солнечных батарей уже соответствуют плану по нулевому выбросу вредных веществ.

Инвестиции в производство аккумуляторных батарей за год выросли примерно на 60 процентов. «Рекордная производительность фотоэлектрических установок и аккумуляторных батарей способствует переходу на экологически чистую энергетику, а масштабные инвестиции в строительство новых объектов и расширение производственных мощностей придадут этому дополнительный импульс в ближайшие годы», — заявил глава МЭА Фатих Бироль.

Ранее стало известно, что США запланировали потратить семь миллиардов долларов на развитие солнечной энергетики в рамках плана «Солнечная энергетика для всех». Проект призван в первую очередь поддержать проекты, которые помогут обеспечить полученной с помощью солнечных батарей энергией бедные районы.