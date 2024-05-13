Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:32, 13 мая 2024Экономика

Известная российская модель стала жертвой мошенников

Модель Елену Кулецкую обманули мошенники при строительстве дома

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Известная российская модель, блогер и телеведущая Елена Кулецкая стала жертвой мошенников при строительстве загородного дома в Подмосковье. Об этом она рассказала в интервью журналу Hello.

Строить дом Кулецкая и ее муж начали в 2020 году. На данный момент ремонтные работы в нем почти завершены — его осталось лишь обставить мебелью.

По словам модели, за время стройки они столкнулись с рядом трудностей, в том числе простоем на год из-за роста цен и необходимости искать замену брендам, ушедшим из России. Помимо этого, одна из строительных бригад и вовсе обманула супругов. «Мы один раз связались с недобросовестной бригадой, в другой — попали на мошенников: они испарились, не сделав работу. Надеюсь, на этом трудности закончились», — понадеялась Кулецкая.

Ранее в мае стало известно, что актриса Татьяна Клюева отсудила у сына Яна жилье общей стоимостью 70 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ обвинила экс-сотрудника «Яндекса» в госизмене. Он переводил деньги ВСУ и скрывался от мобилизации

      В Испании выявили десятки случает заболевания новой загадочной болезнью

      Власти заявили об угрозе нового обрушения поврежденной в Белгороде многоэтажки

      Белоусов призвал решить проблему бюрократии с подтверждением льгот военных

      Стало известно о судорожных перебросках ВСУ западной техники под Харьков

      В Латинской Америке застали редкое для региона явление

      На Украине заявили о трех линиях обороны под Харьковом

      Краснов заявил об ожидании ответов от США и Европы по «Северным потокам»

      Ограбившие около 200 россиян на госуслугах кибермошенники попались

      Предложенный Путиным кандидат на пост главы Минобороны прибыл в Совфед

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше