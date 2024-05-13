Известная российская модель стала жертвой мошенников

Модель Елену Кулецкую обманули мошенники при строительстве дома

Известная российская модель, блогер и телеведущая Елена Кулецкая стала жертвой мошенников при строительстве загородного дома в Подмосковье. Об этом она рассказала в интервью журналу Hello.

Строить дом Кулецкая и ее муж начали в 2020 году. На данный момент ремонтные работы в нем почти завершены — его осталось лишь обставить мебелью.

По словам модели, за время стройки они столкнулись с рядом трудностей, в том числе простоем на год из-за роста цен и необходимости искать замену брендам, ушедшим из России. Помимо этого, одна из строительных бригад и вовсе обманула супругов. «Мы один раз связались с недобросовестной бригадой, в другой — попали на мошенников: они испарились, не сделав работу. Надеюсь, на этом трудности закончились», — понадеялась Кулецкая.

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