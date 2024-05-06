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19:05, 6 мая 2024Экономика

Известная актриса отсудила жилье у сына

Звезда фильма «Варвара-краса» Клюева отсудила у сына жилье за 70 млн рублей
Татьяна Клюева

Татьяна Клюева. Кадр: фильм «Пора красных яблок»

Известная актриса Татьяна Клюева отсудила у сына Яна жилье общей стоимостью 70 миллионов рублей. Об этом стало известно газете «МК».

Речь идет о квартире в центре Севастополя площадью почти 100 квадратных метров и загородном доме. После ухода из жизни мужа Дмитрия Гагина Клюева подписала отказ от наследства в пользу сына. 72-летняя звезда фильма «Варвара-краса, длинная коса» утверждает, что не помнит, как подписывала бумаги. Она считает, что ей специально давали препараты, влияющие на сознание.

В октябре 2022-го сын Клюевой выселил ее из квартиры и присвоил себе дом, после чего актриса подала в суд. В 2023 году она проиграла судебный процесс и лишилась недвижимости, однако теперь Севастопольский городской суд полностью отменил решение Гагаринского районного суда по делу.

Ранее у актера Павла Прилучного обнаружили долги за жилищно-коммунальные услуги за квартиру в Москве, из которой его выселили.

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      Александра Качан
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