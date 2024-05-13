Известный продюсер предрек крах карьеры Гребенщикова на Западе
Известный продюсер Сергей Дворцов предрек крах карьеры российского рок-музыканта и основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (признан Минюстом России иностранным агентом) на Западе. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Страсти».
По мнению медиаменеджера, многие иноагенты, включая и Гребенщикова, ожидали, что после эмиграции они будут продолжать получать большие деньги, активно гастролировать, а также иметь славу и популярность, однако этого не произошло. Дворцов подчеркнул, что Гребенщиков продолжает выступать, но количество его концертов за рубежом значительно сократилось из-за спроса, который стал меньше в десять раз.
«Потому что там, за границей, повторюсь, никто никому не нужен, особенно продажные твари — люди, предавшие свою родину взамен на деньги, на какие-то еще блага. Вот эти моменты, конечно, у всех на слуху», — заявил продюсер.
Медиаменеджер отметил, что в РФ основатель «Аквариума» зарабатывал от трех до пяти миллионов рублей за один концерт, а также напомнил, что родина дала ему славу, популярность, большие деньги, корпоративы и мероприятия, на которых он работал.
Европа ему [Гребенщикову] ничего этого не даст, и больше скажу, что эта популярность, думаю, уже скоро у него закончится. Он просто будет ходить и побираться, как все иноагенты, находящиеся на территории той страны, где они сейчас проживают
Ранее Дворцов раскрыл заработок за границей музыканта Андрея Макаревича (признан Минюстом России иностранным агентом), пожелавшего победы Украине.