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18:16, 13 мая 2024Культура

Известный продюсер предрек крах карьеры Гребенщикова на Западе

Продюсер Дворцов: карьеру Гребенщикова на Западе ждет крах из-за низкого спроса
Борис Гребенщиков

Борис Гребенщиков. Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Известный продюсер Сергей Дворцов предрек крах карьеры российского рок-музыканта и основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (признан Минюстом России иностранным агентом) на Западе. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Страсти».

По мнению медиаменеджера, многие иноагенты, включая и Гребенщикова, ожидали, что после эмиграции они будут продолжать получать большие деньги, активно гастролировать, а также иметь славу и популярность, однако этого не произошло. Дворцов подчеркнул, что Гребенщиков продолжает выступать, но количество его концертов за рубежом значительно сократилось из-за спроса, который стал меньше в десять раз.

«Потому что там, за границей, повторюсь, никто никому не нужен, особенно продажные твари — люди, предавшие свою родину взамен на деньги, на какие-то еще блага. Вот эти моменты, конечно, у всех на слуху», — заявил продюсер.

Медиаменеджер отметил, что в РФ основатель «Аквариума» зарабатывал от трех до пяти миллионов рублей за один концерт, а также напомнил, что родина дала ему славу, популярность, большие деньги, корпоративы и мероприятия, на которых он работал.

Европа ему [Гребенщикову] ничего этого не даст, и больше скажу, что эта популярность, думаю, уже скоро у него закончится. Он просто будет ходить и побираться, как все иноагенты, находящиеся на территории той страны, где они сейчас проживают

Сергей Дворцов

Ранее Дворцов раскрыл заработок за границей музыканта Андрея Макаревича (признан Минюстом России иностранным агентом), пожелавшего победы Украине.

ЖЗЛ
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      Анастасия Астахова
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