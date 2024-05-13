Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
18:02, 13 мая 2024Культура

Раскрыт заработок за границей пожелавшего Украине победы Макаревича

Продюсер Дворцов: Макаревич зарабатывает 300-400 тысяч рублей за один концерт

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Продюсер Сергей Дворцов раскрыл заработок музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иноагентов) за границей. Его слова приводит издание «Страсти».

Медиаменеджер поведал, что исполнитель получал «неплохие гонорары», пока выступал в России, однако после начала специальной военной операции на Украине (СВО) артист предпочел покинуть страну, из-за чего его доходы значительно упали. По мнению Дворцова, сейчас Макаревич получает 300-400 тысяч рублей за один концерт. Продюсер выразил мнение, что в ближайшие полгода карьера музыканта закончится и он разделит участь актера Алексея Панина (внесен Минюстом в реестр иноагентов), а также других иноагентов, покинувших РФ.

Я могу сказать, что на сегодняшний день он [Макаревич] постепенно спускается на дно. Если он думает, что там, где он сейчас находится, у него будет популярность, большие деньги, то это не так. Это до поры до времени, я могу быть уверен на сто процентов

Сергей Дворцовпродюсер

Ранее Макаревич в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), представившимися ему президентом Владимиром Зеленским, пожелал победы Украине и заявил, что считает до нее дни.

После этих заявлений в Госдуме призвали признать музыканта экстремистом.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      На границе с Белгородской областью идут бои за Волчанск. Чем важен этот город?

      Доктор Мясников назвал три сокращающих жизнь россиян фактора

      Генсек НАТО не нашел смысла в восстановлении Украины в случае ее поражения

      Трехосный УАЗ с «Зушкой» заметили в зоне СВО

      Офисным работникам подсказали способ сохранить хорошую осанку

      Россиянин выиграл в лотерею свыше 14 миллионов рублей и не забрал приз

      В Германии призвали НАТО сбивать российские ракеты над Украиной

      В сети оценили чересчур откровенные наряды участников «Евровидения»

      Расходы российского бюджета на нацпроекты оценили

      Известный продюсер предрек крах карьеры Гребенщикова на Западе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше