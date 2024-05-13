Депутат Госдумы призвал признать Макаревича экстремистом

Депутат Хамзаев призвал запретить Макаревичу въезд в РФ пожизненно

Депутат Государственной Думы Султан Хамзаев призвал признать музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иноагентов) экстремистом. Об этом он сообщил в разговоре с RT.

Государственный деятель отметил, что во время разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), представившимися ему президентом Украины Владимиром Зеленским, артист «потек в прямом и переносном смысле и разоблачил сам себя».

«Во-вторых, он пожелал победы и сказал, что приедет в первый же день после победы. Это означает, что он выступает против российского государства. В этой связи я хочу ему прижизненно закрыть въезд в Россию, обозначить его как экстремиста и террориста. В идеале его судить с арестом недвижимости и заработка. Это моя позиция», — отреагировал Хамзаев.

Ранее стало известно, что Макаревича проверят на экстремизм, после того как в разговоре с пранкерами он пожелал Украине победы.

«Я в первый день победы вашей, если позовут, с удовольствием приеду, и мы устроим бешеный концерт. (...) Я очень хочу вашей победы, я считаю до нее дни», — заявил певец. Он также пожелал «Зеленскому» здоровья и победы.