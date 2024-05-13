Макаревича проверят на экстремизм после его пожелания победы Украине

Макаревича проверят на экстремизм после его слов об ожидании победы Украины

Российского музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иноагентов) проверят на экстремизм после его разговора с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров), представившимися ему президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В ходе беседы артист пожелал Украине победы, а также признался, что считает до нее дни. После его заявления общероссийское общественное движение «Ветераны России» потребовало заблокировать счета его фирмы, личные счета исполнителя, его супруги, а также сына и забрать у него имущество — квартиру на Ленинском проспекте в Москве стоимостью 50 миллионов рублей.

Общественники также обратились в Следственный комитет (СК), Генпрокуратуру и Госдуму с призывом проверить музыканта на экстремизм.

Ранее стало известно, что Макаревич пожелал Украине победы во время разговора с пранкерами. «Я в первый день победы вашей, если позовут, с удовольствием приеду, и мы устроим бешеный концерт. (...) Я очень хочу вашей победы, я считаю до нее дни», — заявил певец. Он также пожелал «Зеленскому» здоровья и победы.