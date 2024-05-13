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09:47, 13 мая 2024Интернет и СМИ

Макаревич пожелал победы Украине

Макаревич в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом пожелал победы Украине

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) пожелал победы Украине. Разговор опубликован на Rutube.

«Я в первый день победы вашей, если позовут, с удовольствием приеду, и мы устроим бешеный концерт. (..) Я очень хочу вашей победы, я считаю до нее дни», — заявил Макаревич пранкерам, которые позвонили ему от имени украинского президента Владимира Зеленского. Он также пожелал «Зеленскому» здоровья и победы.

Музыкант заявил, что пока не помогал Вооруженным силам Украины (ВСУ) и «достаточно ощутимо» помогает только пострадавшим. «Наверное, наверное», — ответил он на вопрос о том, будет ли спонсировать ВСУ.

Кроме того, Макаревич отметил, что не собирается возвращаться в Россию и чувствует себя в Израиле как дома.

Ранее Вован и Лексус поговорили с известным писателем Виктором Шендеровичем (внесен Минюстом в реестр иноагентов). В беседе с пранкерами он согласился отправлять свои гонорары на Украину.

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      Олег Давыдов
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