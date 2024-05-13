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15:24, 13 мая 2024Бывший СССР

Казахстанского экс-министра приговорили к 24 годам за убийство жены

В Казахстане суд приговорил экс-министра Бишимбаева к 24 годам лишения свободы
Куандык Бишимбаев

Куандык Бишимбаев. Кадр: TechConnect.Tech / YouTube

Суд присяжных приговорил бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева к 24 годам лишения свободы по делу об убийстве гражданской жены. Трансляция ведется на канале Tengrinews на YouTube.

Судья Айжан Кульбаева сообщила, что присяжные заседатели признали Бишимбаева виновным в истязании и убийстве гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Также суд вынес приговор сроком четыре года лишения свободы родственнику экс-министра Бахытжану Байжанову за сокрытие преступления.

«По совокупности преступлений путем сложения частичного сложения наказаний окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы», — зелючила Кульбаева. Бишимбаев заявил, что не имеет вопросов к решению суда, Байжанов заявил о своей невиновности.

Процесс над Бишимбаевым начался в апреле 2024 года в Астане. Обвинение было предъявлено по статьям о лишении жизни с особой жестокостью и причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев.

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      Юрий Леонов
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