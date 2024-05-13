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11:17, 13 мая 2024Ценности

Кендалл Дженнер снялась в мокром платье без бюстгальтера

Кендалл Дженнер

Кендалл Дженнер. Фото: @kendalljenner

Американская телезвезда и супермодель Кендалл Дженнер снялась в откровенных образах для глянцевого журнала Vogue. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном снимке 28-летняя манекенщица предстала перед камерой в облегающем мокром платье. При этом видно, что Кендалл позирует без нижнего белья.

Кроме того, для обложки модного издания знаменитость примерила бикини, состоящее из плавок и бюстгальтера и украшенное объемными аппликациями в виде розовых цветов. Вдобавок девушка продемонстрировала фигуру в оголяющем тело красном платье с глубоким декольте.

Ранее сообщалось, что Кендалл Дженнер пришла на ежегодный бал Met Gala в откровенном виде и привлекла внимание фотографов. Тогда супермодель вышла в свет в облегающем черно-коричневом платье люксового бренда Givenchy Couture 1999 года.

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      Мария Винар
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