Киты-убийцы потопили судно в Гибралтарском проливе

Pais: косатки протаранили и потопили судно в Гибралтарском проливе

В марокканских водах Гибралтарского пролива косатки протаранили судно длиной 15 метров и потопили его. Об этом сообщила испанская газета газета El Pais.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 мая. На борту Alboran Cognac находились два человека. После оповещения спасательных служб близлежащий нефтяной танкер взял моряков на борт и доставил судно в Гибралтар. Однако в конце концов оно все равно затонуло. Предположительно, на судно набросились иберийские косатки, известные под общим названием «Глэдис». По данным экспертов, с мая 2020 года стая из 15 особей потопила семь судов.

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