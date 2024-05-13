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00:07, 14 мая 2024Из жизни

Киты-убийцы потопили судно в Гибралтарском проливе

Pais: косатки протаранили и потопили судно в Гибралтарском проливе

Фото: Cover Images / Keystone Press Agency / Global Look Press

В марокканских водах Гибралтарского пролива косатки протаранили судно длиной 15 метров и потопили его. Об этом сообщила испанская газета газета El Pais.

Инцидент произошел в воскресенье, 12 мая. На борту Alboran Cognac находились два человека. После оповещения спасательных служб близлежащий нефтяной танкер взял моряков на борт и доставил судно в Гибралтар. Однако в конце концов оно все равно затонуло. Предположительно, на судно набросились иберийские косатки, известные под общим названием «Глэдис». По данным экспертов, с мая 2020 года стая из 15 особей потопила семь судов.

В 2022 году киты-убийцы протаранили парусную яхту с людьми на борту, сломали ей руль и попали на видео.

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      Марина Совина
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