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08:59, 13 мая 2024Россия

Крупный пожар охватил район у железнодорожной станции в Петербурге

Крупный пожар охватил Кировский район у железнодорожной станции в Петербурге
СюжетПожар в Санкт-Петербурге

Кадр: Telegram-канал «Фонтанка SPB Online»

Крупный пожар охватил Кировский район у железнодорожной станции на юго-западе Санкт-Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке».

Как отметили очевидцы, чернеющее небо видно с Обводного канала и рядом с Балтийским вокзалом, Митрофаньевского шоссе, у станции «Электросила». Дым заметили на Петроградской стороне и в центре Северной столицы.

В главном управлении МЧС по Петербургу разъяснили, что источник дыма в Химическом переулке, 20. Там огонь перекинулся на паллеты на площади 500 квадратных метров. К тушению были привлечены четыре пожарных расчета.

В ведомстве добавили, что сведений о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Наро-Фоминске в складском здании произошел крупный пожар. Уточнялось, что тогда пламя вспыхнуло в помещении, где хранится поликарбонат. Информации о пострадавших не было.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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