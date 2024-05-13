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11:59, 13 мая 2024Интернет и СМИ

Макаревич пообещал устроить бешеный концерт на Украине

Макаревич пообещал дать концерт на Украине после ее победы над Россией
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) пообещал дать концерт на Украине после ее победы над Россией. Беседа была опубликована на Rutube.

«Я в первый день победы вашей, если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт», — сказал музыкант, полагавший, что он общается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макаревич также напомнил собеседникам, что он — «артист из России, поющий на русском языке». В связи с этим он не исключил, что у украинцев может вызвать негативные эмоции его появление внутри страны. По словам музыканта, он поймет такую реакцию и не хотел бы «сделать хуже».

Говоря же о перспективах своего возвращения в Россию, Макаревич отметил, что оно не планируется и он «никакого желания не испытывает там оказаться», чувствуя себя в Израиле как дома.

Ранее Макаревич отреагировал на обвинения в отсутствии сочувствия к пострадавшим в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Музыкант назвал «публичное вырывание собственных волос» в интернете пошлейшим занятием.

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      Олег Давыдов
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