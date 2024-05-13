Макаревич пообещал устроить бешеный концерт на Украине

Макаревич пообещал дать концерт на Украине после ее победы над Россией

Музыкант Андрей Макаревич (внесен Минюстом в реестр иноагентов) в беседе с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) пообещал дать концерт на Украине после ее победы над Россией. Беседа была опубликована на Rutube.

«Я в первый день победы вашей, если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт», — сказал музыкант, полагавший, что он общается с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Макаревич также напомнил собеседникам, что он — «артист из России, поющий на русском языке». В связи с этим он не исключил, что у украинцев может вызвать негативные эмоции его появление внутри страны. По словам музыканта, он поймет такую реакцию и не хотел бы «сделать хуже».

Говоря же о перспективах своего возвращения в Россию, Макаревич отметил, что оно не планируется и он «никакого желания не испытывает там оказаться», чувствуя себя в Израиле как дома.

Ранее Макаревич отреагировал на обвинения в отсутствии сочувствия к пострадавшим в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Музыкант назвал «публичное вырывание собственных волос» в интернете пошлейшим занятием.