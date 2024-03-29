Макаревич осудил показательную скорбь на фоне теракта в «Крокусе»

Макаревич назвал показательную скорбь пошлейшим занятием

Лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (включен Минюстом в реестр иноагентов) отреагировал на обвинения в отсутствии сочувствия к пострадавшим в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Музыкант отметил, что если он не комментирует трагедию публично — это не значит, что он не сочувствует. «Публичное вырывание собственных волос на просторах интернета считаю пошлейшим занятием. Можешь помочь — помоги. А трындеть не надо», — написал Макаревич.

Он также заявил, что сочувствует всем жителям России, которые «находятся там, где они находятся». «Но вот тут уж точно помочь не могу. Ваш выбор», — заключил лидер «Машины времени».

Ранее стало известно, что бывший концертный директор группы «А-Студио» Александр Старых пострадал во время теракта в «Крокус Сити Холле».

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом «Пикника», открыли огонь по посетителям и подожгли здание.