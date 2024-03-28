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17:18, 28 марта 2024Культура

Бывший концертный директор «А-Студио» пострадал во время теракта в «Крокусе»

Экс-директор «А-Студио» повредил грудную клетку во время теракта в «Крокусе»

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Бывший концертный директор группы «А-Студио» Александр Старых пострадал во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По данным издания, мужчина пришел на концерт группы «Пикник» вместе с друзьями. Компания сидела в 9-м ряду в ВИП-ложе. По словам Старых, поначалу он слышал одиночные выстрелы, а потом — автоматные очереди. Когда звуки стрельбы стали ближе и усилились, он вместе с другими гостями мероприятия кинулся к первому ряду.

Оттуда менеджер и другие посетители побежали на сцену, чтобы покинуть концертный зал через кулисы. При попытке скрыться от террористов Старых упал, но все-таки успел выбежать из здания до начала пожара и взрывов. Позже он обратился за помощью к врачам. Медики диагностировали пострадавшему ушиб грудной клетки и ушиб колена. В настоящий момент Старых лечится дома.

Отмечается, что в 90-е концертный директор сотрудничал с такими артистами, как Роза Рымбаева, Александр Градский, Ирина Понаровская, Александр Иванов, а также с группой «А-Студио». Сейчас Старых на пенсии, однако иногда организовывает концерты, преимущественно в Майами.

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла вечером 22 марта. Вооруженные мужчины проникли в зал перед концертом «Пикника», открыли огонь по посетителям и подожгли здание.

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      Анастасия Астахова
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