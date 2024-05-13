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13:43, 13 мая 2024Ценности

Меган Маркл появилась на публике в старом платье

Фото: Sunday Alamba / AP

Американская актриса Меган Маркл появилась на публике в старом наряде. Соответствующие снимки публикует Page Six.

42-летняя знаменитость была замечена вместе со своим супругом, принцем Гарри, на приеме в доме губернатора Лагоса, Нигерия. Так, для выхода в свет герцогиня выбрала желтое платье длины макси и открытые коричневые туфли. В качестве украшений она предпочла круглые золотые сережки, браслеты и ожерелье.

Известно, что в мае 2020 года звезда сериала «Форс-мажоры» надевала данное платье на вечеринку по случаю первого дня рождения сына Арчи.

В апреле пользователи сети высмеяли Меган Маркл из-за одной детали на фото. Тогда актриса предстала на размещенных фото в наряде люксового бренда Oscar de la Renta за 313 тысяч рублей. Многие юзеры заметили, что наряд герцогини порвался, образовав небольшую дыру на талии.

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      Мария Винар
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