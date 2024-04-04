Меган Маркл высмеяли в сети из-за одной детали на платье за 313 тысяч рублей

Пользователи сети высмеяли американскую актрису Меган Маркл из-за одной детали на роскошном платье. Соответствующие комментарии появились на странице детского госпиталя в X (ранее — Twitter).

По данным Daily Star, на размещенных кадрах 42-летняя супруга принца Гарри предстала в наряде люксового бренда Oscar de la Renta за 2,7 тысяч фунтов стерлингов (313 тысяч рублей). Кроме того, на ней были туфли Aquazurra, стоимость которых составляет 595 фунтов (69 тысяч рублей) и часы Cartier за 25 тысяч фунтов стерлингов (2,9 миллиона рублей).

Многие юзеры заметили, что платье герцогини порвалось, образовав небольшую дыру на талии. «Серьезно? Как неловко», «Почему она не проверила его перед тем, как надеть? Стежок бы это исправил», «Верхняя часть платья разошлась по шву», «Скорее всего проблема в молнии. Возможно она не заметила, что она была застегнута не до конца», — писали они в комментариях под постом.

В марте стало известно, что Маркл нашла новый способ заработать. Знаменитость подала заявку на регистрацию бренда American Riviera Orchard. Компания будет производить и продавать товары для дома, садовый инвентарь, напитки, продукты, а также приправы.