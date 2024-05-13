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13:22, 13 мая 2024Россия

Минобороны впервые сообщило об уничтожении итальянской гаубицы Melara

Минобороны впервые сообщило об уничтожении гаубицы Melara в зоне СВО

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Минобороны впервые сообщило об уничтожении итальянской гаубицы Melara Мod 56. Об этом говорится в сводке военного ведомства о событиях в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Объект был поражен военнослужащими «Южной» группировки российских войск. Точное место уничтожения артиллерийского орудия в Минобороны не привели.

Melara Мod 56 — горная 105-миллиметровая гаубица. Орудие использует стандартные боеприпасы блока НАТО. Гаубицы были замечены в зоне проведения СВО действий летом 2023 года.

13 мая Минобороны России также впервые сообщило об уничтожении хорватской пусковой установки реактивной системы залпового огняRAK-SA-12 калибра 122 миллиметра. Ей поразили военнослужащие группировки войск «Центр».

ЖЗЛ
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      Алан Босиков
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