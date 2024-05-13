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13:17, 13 мая 2024Россия

Минобороны впервые заявило об уничтожении хорватской установки РСЗО RAK-SA-12

Минобороны России заявило об уничтожении хорватской установки РСЗО RAK-SA-12

Фото: Ukrainian Presidentia / Globallookpress.com

Российские войска уничтожили в зоне специальной военной операции (СВО) пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) RAK-SA-12 калибра 122 миллиметра, произведенную в Хорватии. Об этом впервые с начала боевых действий заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что установку уничтожили подразделения группировки войск «Центр», которые улучшили тактическое положение и нанесли поражение формированиям трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Новоселовки Первой, Катериновки и Новопокровского Донецкой народной республики (ДНР). Помимо этого, они отразили семь контратак украинских подразделений возле Шумы, Очеретина и Нетайлова.

Помимо RAK-SA-12, ВСУ потеряли в зоне действия российской группировки 395 военнослужащих, три боевые бронемашины, шесть автомобилей и гаубицу «Мста-Б» калибра 155 миллиметров.

Ранее, 23 апреля, в Минобороны России впервые сообщили об уничтожении в зоне СВО пусковой установки зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK. Западное вооружение уничтожили в ходе ударов оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии.

ЖЗЛ
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      Константин Лысяков
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