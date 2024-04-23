Минобороны России впервые заявило об уничтожении установки ЗРК MIM-23 HAWK

В Минобороны России заявили об уничтожении пусковой установки ЗРК MIM-23 HAWK

Российские войска уничтожили в зоне специальной военной операции (СВО) пусковую установку зенитного ракетного комплекса (ЗРК) MIM-23 HAWK, произведенного в США и используемого Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Это первое сообщение ведомства о поражении пусковой установки ЗРК данной модели с начала СВО.

В Минобороны уточнили, что российские войска нанесли удар при помощи оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии. Помимо ракетного комплекса, поражен склад беспилотников 113-й бригады территориальной обороны, а также живая сила и военная техника ВСУ в 115 районах зоны спецоперации.