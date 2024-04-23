Шойгу сообщил об уничтожении 37 единиц нового оружия ВСУ

Шойгу: с начала боевых действий уничтожено 37 воздушных шаров ВСУ

С начала спецоперации российские средства противовоздушной обороны уничтожили 37 воздушных шаров, которые Вооруженные силы Украины (ВСУ) запускают по российской территории. Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства. Полный текст его выступления опубликовала пресс-служба Минобороны.

Воздушные шары и зонды со взрывчаткой стали новым оружием, которое украинские войска применяют для нанесения ударов по российской территории. Об уничтожении такого объекта при попытке атаковать Россию Минобороны сообщило 16 апреля. Затем последовало еще несколько сообщений о подобных атаках. 23 апреля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков проинформировал об обнаружении подозрительного объекта, напоминающего метеозонд.

Шары оснащают GPS-трекером, оборудованием для управления полетом, балластом, взрывным устройством и батарейками. Внешне такие аппараты маскируют под метеозонды, чтобы избежать их поражения.

На совещании Шойгу назвал также потери ВСУ за период проведения спецоперации. По утверждению министра, их потери составили почти полмиллиона человек. Добиться таких результатов позволил высокий потенциал российских войск, подчеркнул глава Минобороны.