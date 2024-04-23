Похожий на метеозонд предмет нашли в приграничном с Украиной российском регионе

В Белгородской области обнаружили похожий на метеозонд предмет

На территории Белгородской области нашли предмет, похожий на метеозонд. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram.

Предмет был обнаружен неподалеку от села Подольхи Прохоровского района. По данным из открытых источников, населенный пункт с таким названием находится примерно в 70 километрах от российско-украинской границы.

Находку изъяли прибывшие на место специалисты. В результате инцидента никто не пострадал.

В последнее время Украина стала использовать для ударов по российской территории воздушные шары и зонды со взрывчаткой. Шары оснащают GPS-трекером, оборудованием для управления полетом, балластом, взрывным устройством и батарейками. Внешне такие аппараты маскируют под метеозонды, чтобы избежать их поражения.