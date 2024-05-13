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10:03, 13 мая 2024Из жизни

В носу у жаловавшейся на аллергию женщины обнаружили десятки личинок

В Таиланде врачи обнаружили в носу 59-летней пациентки десятки личинок

Фото: Peter Leee / Shutterstock / Fotodom

В Таиланде жаловавшейся на аллергию женщине удалили из носа «огромное количество» личинок. Об этом сообщает The Thaiger.

59-летняя жительница провинции Чиангмай рассказала, что сначала у нее заложило нос, а лицо начало болеть. Она не обращала на это внимания, списав на аллергию на пыль. Однако через неделю у нее из носа пошла кровь и начали выползать десятки белых личинок. Тайка сразу же обратилась в больницу.

При осмотре врачи обнаружили у нее в носовых пазухах «огромное количество» личинок. Паразиты представляли серьезную угрозу жизни и здоровью женщины, так как, по словам медиков, могли пробраться в глаза и головной мозг. Это могло привести к летальному исходу, и врачи сразу же отправили пациентку на операцию.

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В итоге им удалось удалить всех паразитов, и женщина сразу же пошла на поправку. Какие именно личинки поселились в носу женщины, и как они туда попали, не уточняется.

Ранее сообщалось, что у жителя США из носа извлекли 150 личинок, после того как он обратился в больницу с жалобами на боль и кровотечения. Мужчина обратился к врачу после того как у него начался отек лица, из-за которого он почти потерял способность говорить.

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      Никита Савин
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