Модель OnlyFans снялась топлес

Британская манекенщица Деми Роуз снялась в откровенном виде на отдыхе в Бразилии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 28-летняя модель OnlyFans предстала перед камерой, лежа на деревянном шезлонге у камней в боди из стразов. Она продемонстрировала обнаженную грудь, прикрыв соски длинными русыми волосами, завитыми в кудри. Модель также нанесла макияж в нейтральных тонах. «Настроение», — подписала она публикацию.

В апреле Деми Роуз снялась на балконе напротив воздушных шаров в бикини с анималистическим принтом, верх которого частично оголял ее грудь.