Модель OnlyFans снялась в бикини напротив воздушных шаров

Модель OnlyFans Деми Роуз снялась в бикини на отдыхе в Турции

Британская манекенщица Деми Роуз снялась в откровенном образе во время отдыха в Каппадокии, Турция. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя модель OnlyFans позировала на балконе напротив воздушных шаров в бикини с анималистичным принтом, верх которого частично оголял ее грудь. На размещенных кадрах видно, что волосы инфлюэнсер распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. В то же время от аксессуаров она отказалась.

В феврале британская экс-футболистка Мадлен Райт, решившая зарабатывать на платформе OnlyFans, показала откровенное видео.