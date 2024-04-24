Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
04:25, 24 апреля 2024Ценности

Модель OnlyFans снялась в бикини напротив воздушных шаров

Модель OnlyFans Деми Роуз снялась в бикини на отдыхе в Турции

Фото: @demirose

Британская манекенщица Деми Роуз снялась в откровенном образе во время отдыха в Каппадокии, Турция. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

28-летняя модель OnlyFans позировала на балконе напротив воздушных шаров в бикини с анималистичным принтом, верх которого частично оголял ее грудь. На размещенных кадрах видно, что волосы инфлюэнсер распустила, а на лицо нанесла макияж в нюдовых оттенках. В то же время от аксессуаров она отказалась.

В феврале британская экс-футболистка Мадлен Райт, решившая зарабатывать на платформе OnlyFans, показала откровенное видео.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанный за взятку замминистра обороны России входил в рейтинг самых богатых силовиков. Что известно о его доходах?

      Воздушную опасность объявили в российском регионе

      Частный дом загорелся после падения беспилотника под Воронежем

      Антонов назвал истинный замысел антироссийских санкций США

      Авиакомпаниям предписали высаживать пассажиров при духоте в самолетах

      Парень узнал настоящее отношение невесты к сексу с ним и разорвал помолвку

      Модель OnlyFans снялась в бикини напротив воздушных шаров

      Экс-подполковник СБУ Прозоров назвал причину провала покушения на него

      В Северной Корее раскрыли цели США на Украине

      Военную помощь США Украине сравнили с психотропным веществом для Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше