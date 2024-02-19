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09:42, 19 февраля 2024Ценности

Решившая зарабатывать на OnlyFans экс-футболистка показала откровенное видео

Фото: @madelene_wright

Британская экс-футболистка Мадлен Райт, решившая зарабатывать на платформе OnlyFans, показала откровенное видео. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Бывшая спортсменка поделилась в сторис роликом, на котором запечатлела себя в ванной комнате. На размещенных кадрах девушка предстала в красном наряде, оформленном глубоким декольте. При этом она наклонилась к камере и продемонстрировала полуобнаженную грудь.

Кроме того, Райт сделала макияж в стиле smoky eyes и нанесла на губы розовую сияющую помаду. Также она распустила волосы и уложила их в небольшие локоны.

Ранее канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети называют самой сексуальной хоккеисткой в мире, снялась в откровенном виде и взволновала фанатов. 23-летняя спортсменка поделилась серией фото, на которых позировала перед камерой в желтом купальнике с абстрактным красным принтом и завязками.

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      Карина Черных
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