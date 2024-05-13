Мошенник обманул четырех женщин на девять миллионов рублей и зачал ребенка

В Великобритании мошенник обманул женщин на 9 млн руб. и зачал с одной ребенка

Мошенник из Tinder обманул четырех женщин на 80 тысяч фунтов стерлингов (девять миллионов рублей) и зачал ребенка с одной из них. Об этом сообщает «Би-би-си».

35-летний Питер Грей из Великобритании общался с девушками в приложении для знакомств Tinder. Жертвы описывали мужчину как хорошего слушателя, спокойного и надежного человека. Он же пользовался романтическими встречами, чтобы фотографировать документы девушек и брать на них кредиты.

Первая жертва Грея рассказала, что на третьем свидании попала в квартиру мужчины. Она ушла в ванную, а мошенник в это время достал из ее сумки банковские карты и водительские права. Позже она обнаружила, что он взял на ее имя кредиты на девять тысяч фунтов стерлингов (около миллиона рублей). Грей обещал вернуть деньги, но пострадавшая все равно обратилась в полицию.

Другая женщина узнала об оформленном на нее кредите после расставания. Мужчина засыпал ее подарками и признаниями в любви, и пара восстановила отношения. Лишь через какое-то время «тревожные звоночки» заставили его вторую жертву прекратить их общение. Тем не менее девушка успела забеременеть от него. «Я ни за что не позволю ребенку расти рядом с таким мерзким человеком», — подчеркнула она.

Третья девушка поняла, что с Греем что-то не так, когда он прислал цветы ей домой. Это насторожило ее, поскольку она не говорила ему свой адрес. Из-за его обмана девушку лишили ипотеки. Теперь она не может никому доверять. «Ты постоянно размышляешь, является ли этот человек тем, за кого себя выдает?» — объяснила девушка.

Грей был арестован после того, как две его жертвы воспользовались английским «Законом Клэр» — правом получать данные о судимостях партнера, связанных с насилием в отношении женщин. Мошенника заключили в тюрьму на 4,5 года.

Ранее сообщалось, что «тиндер»-мошенник из Великобритании обманул 15 женщин и лишил их 29 миллионов рублей. Он знакомился с жертвами в интернете и выдавал себя за юриста, девелопера и бизнесмена с крупными доходами.