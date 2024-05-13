Мошенники вымогали деньги у жителей Москвы и передавали их на финансирование ВСУ

ФСБ задержала аферистов, вымогавших 50 млн руб у москвичей и направлявших их ВСУ

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД задержали девять жителей разных регионов России, которые путем мошенничества вымогали деньги у москвичей и направляли их на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На данный момент известно о семи эпизодах их преступной деятельности с общим ущербом на сумму более 50 миллионов рублей. Похищенные средства передавались в том числе и на нужды ВСУ.