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09:12, 13 мая 2024Силовые структуры

Мошенники вымогали деньги у жителей Москвы и передавали их на финансирование ВСУ

ФСБ задержала аферистов, вымогавших 50 млн руб у москвичей и направлявших их ВСУ

Кадр: Telegram-канал Ирины Волк

Сотрудники ФСБ совместно с коллегами из МВД задержали девять жителей разных регионов России, которые путем мошенничества вымогали деньги у москвичей и направляли их на финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На данный момент известно о семи эпизодах их преступной деятельности с общим ущербом на сумму более 50 миллионов рублей. Похищенные средства передавались в том числе и на нужды ВСУ.

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