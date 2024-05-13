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02:00, 13 мая 2024Забота о себе

Мужчина прожил с женой 25 лет и попросил ее найти любовника

Фото: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock / Fotodom

Состоящая в браке на протяжении 25 лет женщина обратилась за советом к эксперту по отношениям Эбигейл Ван Бюрен. Женщина пожаловалась на то, что муж перестал заниматься с ней сексом, а в ответ на ее жалобы на отсутствие интимной близости попросил найти любовника, пишет New York Post.

Автор письма рассказала, что ее устраивает в отношениях с мужем все, кроме того, что они больше не занимаются сексом. По словам женщины, это началось около двух лет назад. Она пыталась обсудить проблему с мужем и вернуть в их жизнь интимную близость, но безуспешно.

«Около года назад он заявил, что я должна найти любовника для удовлетворения своих потребностей. Я отказалась в надежде, что у нас все наладится. Но ничего не меняется. Что мне делать в сложившихся обстоятельствах?» — спросила женщина у эксперта по отношениям.

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Ван Бюрен порекомендовала супругам обсудить возникшую в отношениях проблему. Также она заверила, что потерявшему либидо мужчине необходимо обратиться за медицинской помощью. «Неспособность достичь эрекции возникает у некоторых мужчин в возрасте, но даже с молодыми случаются подобные неприятности. И именно такой подход, а не поиск любовника, поможет разобраться в ситуации», — заключила эксперт.

Ранее за советом к Ван Бюрен обратилась 40-летняя отчаявшаяся найти любовь женщина. Эксперт посоветовала ей знакомиться с мужчинами в интернете.

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      Алиса Дмитриева
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