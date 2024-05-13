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13:58, 13 мая 2024Силовые структуры

Мужчина ударил по лицу гулявшую с голубем россиянку и попал на видео

В Петербурге осудят мужчину, ударившего локтем девушку у Ростральных колонн

В Санкт-Петербурге 41-летний мужчина ударил локтем девушку, которая гуляла с голубем по пешеходной зоне у Ростральных колонн, и попал на видео. Оперативный ролик «Ленте.ру» в понедельник, 13 мая, предоставили в прокуратуре города.

На кадрах видно, как потерпевшая гуляет по улице, держа белого голубя на руке. Навстречу ей направляется мужчина, который в момет приближения ударяет девушку локтем по лицу и, не оборачиваясь, покидает место происшествия.

Уточняется, что инцидент произошел 28 августа 2023 года. Сейчас прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о хулиганстве и направила материалы дела в суд для рассмотрения по существу.

Ранее 29-летний петербуржец решил, что прохожий оскорбил его мать, и ударил его ножом. В отношении него возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть») УК РФ.

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      Олеся Мицкевич
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