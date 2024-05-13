Мужчина жестоко расправился с 16-летней невестой после запрета на брак

32-летний мужчина из Индии обезглавил 16-летнюю невесту после отмены свадьбы

В Индии мужчина из штата Карнатака расправился с 16-летней невестой, когда ему запретили на ней жениться. Об этом сообщает News9Live.

Семья 32-летнего Пракаша из города Мадикери договорилась с семьей несовершеннолетней девушки о свадьбе, которая должна была пройти в деревне Сурлабби. Однако церемонию венчания прервали представители властей и комиссии по защите прав детей, которые узнали, что невесте нет 18 лет.

В итоге брак отменили. Обе семьи согласились с этим, но вмешательство властей вызвало гнев Пракаша. На следующий день он ворвался в дом девушки и жестоко избил ее родителей. Затем он выволок бывшую невесту на улицу и обезглавил.

После этого мужчина скрылся с места происшествия. В данный момент полиция ищет преступника.

Ранее в Индии мужчина расправился с беременной женой, так как ей не нравилось его увлечение дорогими породами голубей. Супруги часто ссорились, так как увлечение мужа птицами обходилось слишком дорого.