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04:20, 13 мая 2024Бывший СССР

На Украине разгорелся скандал из-за наступления России под Харьковом

«Страна.ua»: офицер ВСУ заявил об отсутствии укреплений на линии под Харьковом

Фото: Unsplash

Представитель Вооруженных сил Украины (ВСУ) и власти Харьковской области выступили с взаимными обвинениями на фоне российского наступления в регионе. Об этом написало издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Служащий на харьковском направлении украинский офицер написал в социальных сетях, что он наблюдает отсутствие укреплений и минных заграждений на «первой линии» обороны. По мнению военного, этот фактор позволил российским солдатам «свободно вошли» по линии границы. Офицер назвал случившееся результатом «умышленного саботажа» или «безумного воровства» Киева.

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Позже первый замглавы украинской военной администрации Харьковской области Роман Семенуха сделал публикацию, в которой назвал заявления военного «дезинформацией». «Когда читаешь подобное на третий год войны — это злодеяние», — отметил он.

Ранее генштаб ВСУ признал успешное наступление ВС России под Харьковом. «На харьковском направлении оперативная обстановка остается сложной и динамично меняется... Ведутся бои за приграничный город Волчанск», — отмечается в публикации.

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      Марина Совина
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