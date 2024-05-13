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03:29, 13 мая 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

«Зеркало недели» сообщило о взрывах в подконтрольном Украине Херсоне

Фото: Pixabay

В подконтрольном Украине городе Херсоне произошли взрывы, об этом сообщило издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Херсон, местные паблики сообщают о взрывах. Пройдите в укрытия», — говорится в публикации.

Воздушная тревога в Херсонской области не объявлялась, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. На данный момент сигналы звучат только в Харьковской области.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве, прогремевшем в городе. «В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», — заявил градоначальник.

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      Марина Совина
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