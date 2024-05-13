На Украине сообщили о взрывах в Херсоне

«Зеркало недели» сообщило о взрывах в подконтрольном Украине Херсоне

В подконтрольном Украине городе Херсоне произошли взрывы, об этом сообщило издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.

«Херсон, местные паблики сообщают о взрывах. Пройдите в укрытия», — говорится в публикации.

Воздушная тревога в Херсонской области не объявлялась, свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины. На данный момент сигналы звучат только в Харьковской области.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве, прогремевшем в городе. «В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», — заявил градоначальник.