В Харькове прогремел взрыв

Мэр Харькова Терехов сообщил о взрыве в городе

Мэр Харькова Игорь Терехов в своем Telegram-канале сообщил о взрыве, прогремевшем в городе.

«В Харькове был слышен взрыв. Будьте осторожны», — заявил градоначальник.

Ранее стало известно, что российские войска зашли в город Волчанск Харьковской области Украины. Военные активно наступают на этом направлении. Уточняется, что несколько подразделений Вооруженных сил Украины под натиском российских военных сбежали со своих позиций, бросив оружие и технику.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, высказался о наступлении Российской армии на харьковском направлении. По его словам, в некоторых селах Харьковской области действительно идут бои. Он уточнил, что эти населенные пункты находятся вблизи российской границы, которые ранее считались серой зоной.