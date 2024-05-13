На Украине заявили о трех линиях обороны под Харьковом

Генерал ВСУ Яковец: Харьковская область защищена тремя линиями обороны

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области состоит из трех линий. Об этом сообщил бригадный генерал ВСУ, директор Государственной службы транспорта Александр Яковец, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Строить укрепления первой линии обороны "в минус три этажа" под постоянным огнем врага, как сегодня заявлял один военный, — это абсурд. Ведь это большая опасность для военнослужащих инженерных подразделений и гражданского персонала, которые возводят оборонительные рубежи», — сообщил генерал.

По его словам, самые укрепленные линии обороны находятся на «определенном расстоянии» от границы из-за атак российской армии.

Переднюю линию обороны выстраивают сами военные под постоянными обстрелами. Вторая находится на расстоянии 17 километров от границы, поэтому лучше защищена. Самая надежная — третья линия, в которой есть железобетонные сооружения, отметил Яковец.

Ранее офицер ВСУ заявил, что на передней линии обороны в Харьковской области нет укреплений и минных полей. Он назвал случившееся результатом «умышленного саботажа» или «безумного воровства» в Киеве.