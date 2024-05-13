Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:17, 13 мая 2024Бывший СССР

На Украине заявили о трех линиях обороны под Харьковом

Генерал ВСУ Яковец: Харьковская область защищена тремя линиями обороны

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области состоит из трех линий. Об этом сообщил бригадный генерал ВСУ, директор Государственной службы транспорта Александр Яковец, передает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Строить укрепления первой линии обороны "в минус три этажа" под постоянным огнем врага, как сегодня заявлял один военный, — это абсурд. Ведь это большая опасность для военнослужащих инженерных подразделений и гражданского персонала, которые возводят оборонительные рубежи», — сообщил генерал.

По его словам, самые укрепленные линии обороны находятся на «определенном расстоянии» от границы из-за атак российской армии.

Переднюю линию обороны выстраивают сами военные под постоянными обстрелами. Вторая находится на расстоянии 17 километров от границы, поэтому лучше защищена. Самая надежная — третья линия, в которой есть железобетонные сооружения, отметил Яковец.

Ранее офицер ВСУ заявил, что на передней линии обороны в Харьковской области нет укреплений и минных полей. Он назвал случившееся результатом «умышленного саботажа» или «безумного воровства» в Киеве.

Что думаешь? Оцени!
      Илья Таксюр
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ обвинила экс-сотрудника «Яндекса» в госизмене. Он переводил деньги ВСУ и скрывался от мобилизации

      В Испании выявили десятки случает заболевания новой загадочной болезнью

      Власти заявили об угрозе нового обрушения поврежденной в Белгороде многоэтажки

      Белоусов призвал решить проблему бюрократии с подтверждением льгот военных

      Стало известно о судорожных перебросках ВСУ западной техники под Харьков

      В Латинской Америке застали редкое для региона явление

      На Украине заявили о трех линиях обороны под Харьковом

      Краснов заявил об ожидании ответов от США и Европы по «Северным потокам»

      Ограбившие около 200 россиян на госуслугах кибермошенники попались

      Предложенный Путиным кандидат на пост главы Минобороны прибыл в Совфед

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше