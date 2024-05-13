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11:34, 13 мая 2024Мир

На Западе объяснили возможное назначение Белоусова знанием Путиным истории США

Bloomberg: Путин заимствует опыт американской истории при назначении Белоусова

Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости

Возможное назначение Андрея Белоусова на пост главы Минобороны связано со знанием президентом России Владимиром Путиным истории США. В частности, он знает об успешном опыте руководства Пентагоном при американском лидере Джоне Кеннеди предпринимателем Робертом Макнамарой, который смог нарастить военно-промышленное производство. Об этом пишет газета Bloomberg со ссылкой на источники.

«Путин пришел к своему решению назначить Белоусова отчасти потому, что он изучает историю и имел в виду пример бывшего министра обороны США Роберта Макнамары», — рассказал источник.

Роберт Макнамара — американский предприниматель, занимавший должность главы Пентагона с 1961 по 1968 год при администрациях президентов Джона Кеннеди и Линдона Джонсона. Он известен, как член группы «Мудрых детей» — военных офицеров, которые смогли вывести компанию Ford Motors из кризиса, нарастив производство автомобилей. Из-за успешного управления промышленностью к фигуре Макнамары проявил интерес Кеннеди, пригласив на пост главы Пентагона.

Министр обороны Макнамара получил широкую известность как один из самых эффективных руководителей ведомства, в период которого США смогли увеличить производство вооружений для участия в конфликтах холодной войны. Также Макнамара обладал большим весом в администрации Кеннеди, где он привлекался к другим вопросам помимо оборонной сферы.

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      Максим Габриелян
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