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14:17, 13 мая 2024Мир

На Западе рассказали о препятствиях на пути Германии к перевооружению

RS: общество Германии не настроено на перевооружение страны

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Одним из препятствий на пути Германии к перевооружению стал тот факт, что общество не настроено на подобные меры. Об этом сообщает издание Responsible Statecraft (RS) со ссылкой на главу Международного института исследований проблем безопасности (Великобритания) Бастиана Гигериха.

По словам Гигериха, в Германии «не произошел» необходимый для поддержки перевооружения «ментальный сдвиг», и в стране не возникла «общественная устойчивость» к таким мерам.

Эксперт добавил, что для преодоления последствий двадцатилетнего недофинансирования военной отрасли в Европе необходимо существенно увеличить расходы на оборону как минимум на десятилетие.

По данным RS, перевооружению ФРГ также препятствуют жесткие налоговые ограничения в стране, неприспособленность государственной системы к новым вызовам и проблемы координации с ключевыми партнерами Германии, такими как Франция и Еврокомиссия (ЕК).

В марте был опубликован доклад Вооруженных сил Германии, согласно которому бундесверу не хватает всех видов вооружений из-за активных поставок вооружений Украине.

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      Елизавета Мытарева
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